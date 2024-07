엔하이픈 정규 2집, 발매 첫날 188만장 판매…자체 신기록

그룹 엔하이픈이 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'(ROMANCE : UNTOLD)를 발매 첫날 188만장 넘게 판매하며 팀 자체 신기록을 세웠다.



13일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 '로맨스 : 언톨드'는 발매일인 12일 188만3천143장이 팔려 일간 음반 차트 정상에 올랐다.



엔하이픈은 전작인 미니 음반 '오렌지 블러드'(ORANGE BLOOD)의 발매 첫 주 판매량(187만1천269장)으로 팀 최고 기록을 썼는데, 이를 신보 발매 하루 만에 갈아치웠다.



엔하이픈은 앨범의 선주문량이 220만 장에 달하는 만큼 첫 주 판매량으로 '더블 밀리언셀러'(200만장 판매) 달성을 노린다.



타이틀곡 'XO (온리 이프 유 세이 예스)'(Only If You Say Yes)는 이날 오전 10시 기준 아이튠즈 '톱 앨범', '톱 차트'에서 각각 10개국 1위를 차지했다.



국내 음원 차트에서도 공개 3시간 만에 벅스 실시간 차트 1위에 오르는 등 순항하고 있다. 뮤직비디오 역시 37개국 유튜브에서 인기 급상승 동영상 상위권에 오르며 유튜브 '트렌딩 월드와이드' 1위를 차지했다.



엔하이픈은 이날 MBC '쇼! 음악중심'에서 타이틀곡 무대를 선보인다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



