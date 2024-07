드림필 체임버 오케스트라, ‘루게릭병 환우돕기 연주회’

드림필 체임버 오케스트라의 '루게릭병 환우돕기 연주회'가 24일 저녁 7시 반 명동성당 내 꼬스트홀에서 열립니다.

지난 6월 창단된 드림필 콰이어와의 합동연주로 'A love until the end of time', 영화 '시네마 천국' 주제가, 러시아 민요 등을 들려줍니다.

공연 중 루게릭병 환우돕기 모금과 홍보활동도 함께 펼쳐질 예정입니다.

드림필 체임버 오케스트라는 1999년 창단된 아마추어 연주단체로 매년 정기연주회와 병원, 학교 등을 찾아가는 '사랑의 음악회'를 열고 있습니다.



