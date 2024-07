“테슬라, IT대란에 생산라인 일부 멈춰”…머스크 “공급망 발작”

미국 전기차업체 테슬라의 일부 생산 라인이 전 세계를 뒤흔든 'IT 대란' 사태 여파로 가동 중단됐다고 미 경제매체 비즈니스인사이더가 현지시간 19일 전했습니다.



이 매체는 3명의 소식통을 인용해 간밤 테슬라의 텍사스 공장과 네바다 공장의 일부 설비 전산 기기에 오류 메시지가 표시된 탓에 회사 측이 해당 설비를 가동하지 못하고 일부 직원들을 일찍 귀가시켰다고 보도했습니다.



보도에 따르면 테슬라 측은 이날 아침 직원들에게 자사가 "윈도 호스트 마비" 사태의 영향을 받았으며 해당 기기들에서 "블루 스크린(현상)이 나타나고 있다"고 공지하는 메모를 보냈습니다.



테슬라 공장 직원들은 이번 사태의 영향을 받은 생산 라인이 언제 다시 가동될지 통보받지 못했다고 소식통은 전했습니다.



다만 한 직원은 오스틴 공장의 일부 라인들은 이날 아침 여전히 가동 중이라고 말했습니다.



테슬라 대변인은 이 보도 내용에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다고 비즈니스인사이더는 전했습니다.



앞서 미국의 IT 보안업체 크라우드스트라이크가 보안 소프트웨어를 업데이트하는 과정에서 MS 윈도와 충돌이 발생한 탓에 MS 클라우드 서비스에 차질이 빚어지면서 이날 전 세계 곳곳에서 항공기 운항이 중단되고 방송과 통신, 금융 등 인프라가 동시다발로 마비되는 '글로벌 IT 대란'이 발생했습니다.



일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 이번 사태가 테슬라에 미친 영향에 대해 직접적인 언급은 하지 않았지만, 이날 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) CEO가 엑스(X, 옛 트위터)에 올린 관련 글에 댓글로 "이것이 자동차 공급망에 발작을 일으켰다"고 썼습니다.



이어 또 다른 엑스 게시글을 통해 "우리는 방금 우리의 모든 시스템에서 크라우드스트라이크를 삭제했다"고 밝혔습니다.



다만 머스크는 이런 조처를 한 자신의 회사 이름을 구체적으로 언급하지는 않았습니다. 머스크는 현재 테슬라와 엑스, 스페이스X, 뉴럴링크, xAI 등을 경영하거나 소유하고 있습니다.



이후 머스크는 추가로 "안타깝게도 우리 공급업체들과 물류회사들의 다수가 그것을 사용한다"고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!