“‘최악의 글로벌 IT 대란’ 정상화까지 몇 주 걸릴 수도”

전 세계를 강타한 정보기술(IT) 대란이 완전히 정상화되는 데 몇 주가 걸릴 수 있다는 전망이 나왔습니다.



영국 일간 가디언은 현지 시각 19일 전문가들을 인용해 전 세계를 혼란에 빠뜨린 최악의 IT 장애의 완전 복구에 몇 주가 소요될 수 있다고 보도했습니다.



영국 서리대의 사이버 보안 교수인 앨런 우드워드는 이번 IT 장애 문제를 해결하려면 영향을 받은 시스템을 수동으로 재부팅해야 한다며 “대부분의 표준 사용자는 이 지침을 따르는 방법을 모를 것”이라고 지적했습니다. 우드워드 교수는 수천 대의 운영 PC가 서로 다른 위치에 분산돼 있는 조직에는 더욱 어려운 작업이라며 “일부 조직의 경우 분명히 (복구에) 수주일이 걸릴 수 있다”고 설명했습니다.



영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 보안공학 교수인 스티븐 머독은 많은 조직이 신속히 장애를 복구하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 분석했습니다. 머독 교수는 “컴퓨터가 인터넷에 연결되기 전에 문제가 발생하면 원격으로 해결할 방법이 없다”며 “따라서 사람이 직접 나서 문제를 해결해야 한다”고 말했습니다. 그는 IT 담당 직원을 줄이거나 IT 업무를 아웃소싱한 기업과 조직의 경우 문제를 해결하는 데 고전할 것으로 전망했습니다.



영국의 공인 IT 기관인 BCS도 비슷한 입장을 보였습니다. BCS의 애덤 레온 스미스 연구원은 “어떤 경우에는 매우 빨리 해결될 수 있다”며 “그러나 컴퓨터가 블루스크린과 무한 루프에 빠지는 방식으로 반응한다면 복구가 어려울 수 있고 복구에 수일 또는 수주일이 걸릴 수 있다”고 했습니다.



블루스크린은 마이크로소프트(MS) 윈도 운영체제(OS)를 쓰는 컴퓨터에서 ‘치명적인 오류 발생’ 등과 같은 메시지와 함께 화면 전체가 파란색으로 채워지는 현상입니다. 무한 루프는 컴퓨터에서 프로그램이 끝없이 반복 작업을 하는 것입니다.



그러나 시아란 마틴 전 영국 국가사이버보안센터(NCSC) 최고경영자(CEO)는 적대적 사이버 공격과 달리 이번 IT 장애 문제는 이미 식별이 됐고 해결책도 제시됐다며 복구에 오랜 시간이 걸리지 않을 것으로 내다봤습니다. 그는 “다음 주 이쯤에는 지속적인 (IT) 혼란 측면에서 뉴스거리가 될 것 같지는 않다고 생각한다”고 말했습니다.



이날 전 세계 2만 개 이상의 기업을 고객으로 둔 보안 플랫폼 크라우드스트라이크가 배포한 업데이트 패치가 MS 윈도 OS와 충돌하면서 이를 사용하는 서버와 컴퓨터에 장애가 발생, IT 대란으로 번졌습니다. 전 세계 곳곳에서 항공기 운항이 취소되고 방송, 통신, 금융 서비스 등이 차질을 빚는 등 피해가 속출하고 있습니다.



이번 IT 대란을 촉발한 크라우드스트라이크의 조지 커츠 CEO는 “많은 고객이 시스템을 재부팅하고 있으며, 우리 쪽 문제를 해결했기 때문에 이제는 정상 운영이 될 것”이라고 밝혔습니다. 그러나 “일부 시스템은 자동으로 복구되지 않을 수 있으므로 (정상화까지) 시간이 좀 더 걸릴 수 있다”고 말했습니다.



사티아 나델라 MS CEO는 “(MS는) 크라우드스트라이크 및 업계 전반과 긴밀히 협력해 고객이 안전하게 시스템을 복구할 수 있도록 기술 지침과 지원을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!