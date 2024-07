‘IT대란’ 항공사들 “서비스 재개”…2만여편 지연에 피해 지속

전 세계에 파장을 미친 'IT 대란'이 특히 항공 분야를 마비시킨 가운데 주요 항공사들이 전산 시스템을 상당 부분 복구해 서비스를 재개하기 시작했습니다.



하지만 이번 사태로 전 세계에서 취소·지연된 항공편이 수만편에 달하는 데다 서비스를 완전히 정상화하기까지는 시간이 더 걸리는 상황이어서 승객들의 피해가 이어지고 있습니다.



현지시간으로 20일 항공편 추적사이트 플라이트어웨어에 따르면 이날 오후 2시(미 동부시간) 기준 전 세계 항공편 1천992편이 취소됐고, 2만5천79편이 지연됐습니다.



이 가운데 미국으로 오가거나 미국 내에서 이동하는 항공편은 1천432편 취소됐고, 4천281편이 지연됐습니다.



미국의 주요 항공사인 유나이티드항공과 델타항공은 각각 이날 성명에서 자사의 항공 서비스 대부분을 재개했다고 밝히면서도 이번 대란의 여파가 이어질 수 있다고 경고했습니다.



유나이티드항공은 "전 세계적인 (크라우드스트라이크의) 소프트웨어 마비 사태 이후 우리 시스템 대부분이 복구됐다"며 "하지만 항공편 지연과 취소를 포함해 일부 운영에 차질이 지속될 수 있다"고 알렸습니다.



델타항공도 "온라인 체크인과 공항 체크인, 탑승 수속, 항공편 예약이 모두 다시 가능하다"며 "그러나 글로벌 IT 장애의 범위가 상당한 탓에 승객들에게는 여전히 혼란이 있을 수 있다"고 밝혔습니다.



델타항공은 이날 오전 10시 기준으로 600여편의 델타 항공편이 취소됐으며, IT 시스템 복구 작업이 일부 지속되고 있어 추가적인 취소가 발생할 수 있다고 덧붙였습니다.



AP통신에 따르면 유럽에서 가장 붐비는 공항인 영국 런던 히스로 공항도 이날 정상적으로 운영되기 시작했습니다. 공항 측은 성명을 통해 "모든 시스템이 복구돼 가동되고 있으며, 승객들은 원활하게 탑승하고 있다"고 밝혔습니다.



베를린 공항에서도 항공편 출발이 재개됐다고 독일 DPA통신은 전했습니다. 독일 항공 당국이 전날 내렸던 야간 비행 금지 조치를 해제하면서 이날 오전 19편이 이륙했습니다.



전날 히스로 공항에서는 167편이, 베를린 공항에서는 150편이 각각 취소된 바 있습니다.



영국에서 유럽 대륙으로 향하는 관문으로, 런던과 가까운 도버 항구에는 전날 하늘길이 막힌 뒤, 비행기 대신 프랑스행 페리를 타려는 승객들로 장사진을 이뤘다고 AP는 전했습니다.



