투애니원, 10월 올림픽홀서 10년만에 단독 콘서트 개최

K팝 걸그룹 투애니원이 10월 단독 콘서트로 귀환을 알린다.



소속사 YG엔터테인먼트는 10월 5∼6일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2024 투애니원 콘서트 웰컴 백 인 서울'(2024 2NE1 CONCERT WELCOME BACK IN SEOUL)을 개최한다고 25일 밝혔다.



투애니원이 단독 콘서트를 여는 것은 지난 2014년 이후 약 10년 6개월 만이다.



2016년 11월 해체를 발표한 투애니원은 최근 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 만나 새로운 프로젝트를 논의했고, 데뷔 15주년을 기념하는 콘서트를 열기로 결정한 바 있다.



씨엘(CL), 산다라박, 박봄, 공민지 네 멤버로 이루어진 투애니원은 2009년 데뷔해 '파이어'(Fire), '내가 제일 잘나가' 등 히트곡으로 2세대를 대표하는 걸그룹으로 활약했다.



2016년 해체를 발표한 뒤 이듬해 1월 마지막 노래 '굿바이'(GOOD BYE)를 발표했다.



2022년에는 미국 대형 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival)에서 완전체 공연을 선보인 바 있다.



투애니원은 서울 공연을 시작으로 11월 일본 고베, 12월 도쿄 공연 등 글로벌 투어에 나선다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



