밴스, 해리스에 “자식 없는 여자” 공격 역풍…스타들 비판 가세

미국 공화당 부통령 후보인 J.D. 밴스 연방 상원의원이 과거 카멀라 해리스 부통령 등을 겨냥해 “자식이 없는 여성”이라고 공격한 발언이 온라인에서 확산하면서 거센 역풍을 일으키고 있다고 미 언론이 현지 시각 25일 전했습니다.



인기 시트콤 ‘프렌즈’의 주인공 ‘레이첼’로 유명한 스타 제니퍼 애니스턴은 전날 인스타그램 스토리에 밴스 의원의 3년 전 인터뷰 내용을 올리고 “미국의 부통령이 될 수 있는 사람에게서 이런 말이 나온다는 것을 정말 믿을 수 없다”고 썼습니다.



문제가 된 발언은 밴스 의원이 2021년 7월 폭스뉴스에 출연했을 때 언급한 내용입니다.



그는 해리스 부통령을 비롯해 몇몇 민주당 인사들을 “자기 삶에서 비참한, 자식이 없는 고양이 여성들”(childless cat ladies who are miserable at their own lives)이라고 지칭하면서 이들이 자녀가 없기 때문에 “국가의 미래와 직접적인 이해관계가 없다”고 주장했습니다.



애니스턴은 2022년 한 인터뷰에서 난임으로 체외수정(IVF) 등을 시도하며 큰 어려움을 겪은 사실을 고백한 바 있습니다.



애니스턴은 밴스 의원을 비판한 게시물에서 “밴스 씨, 당신의 딸이 언젠가 자력으로 아이를 가질 수 있을 만큼 운이 좋길 기도한다”며 “그녀가 두 번째 옵션으로 IVF에 의지할 필요가 없길 바란다”고 썼습니다.



그러면서 “당신은 그녀에게서 그것도 뺏으려 하고 있으니까”라고 덧붙였습니다.



이는 지난달 미국에서 체외수정 시술에 대한 접근성을 보장하기 위해 민주당이 제안한 법안을 공화당 상원의원들이 반대하며 심의를 막은 일을 꼬집은 것입니다.



할리우드 원로배우 우피 골드버그도 전날 자신이 진행하는 방송 프로그램에서 “어떤 이유로든 아이를 갖지 않기로 결정한 사람들이 있고, 아이를 갖길 원해도 가질 수 없는 사람들이 있다”며 간접적으로 밴스 의원의 발언을 비판했습니다.



플로리다 출신의 민주당 전국위원회(DNC) 전 위원인 니키 반스는 지난 23일 엑스(X·옛 트위터)에 “‘해리스 2024’를 위한 자식 없는 여자들”이라는 문구 아래에 한 여성이 고양이들과 함께 와인을 마시고 있는 모습을 그린 이미지를 올리고 “움직임이 있다”(There‘s a movement)라고 썼습니다.



이 게시물은 이틀도 채 되지 않아 조회 수 200만 회를 넘겼으며, 만 3천여 회 리트윗됐습니다.



밴스 의원에 대한 비판에는 인기 절정의 팝스타 테일러 스위프트의 팬들까지 가세했습니다.



스위프트는 결혼한 적이 없지만, 고양이 3마리를 키우며 혼자 사는 여성으로 유명하기 때문입니다.



틱톡에는 스위프트가 거대한 고양이의 등에 올라타고 어디론가 이동하는 모습을 합성한 이미지와 함께 “11월에 해리스에게 투표하기 위해 투표소로 가는 ’자식 없는 고양이 여성들‘”이라는 문구를 담은 동영상이 게시돼 인기를 끌었습니다.



미 일간 워싱턴포스트(WP)는 “밴스의 발언에 대한 이런 격렬한 반응은 낙태와 피임, 체외수정 등 여성의 생식권 문제가 이번 대선의 주요 동력이 될 것임을 분명히 보여준다”고 분석했습니다.



아울러 해리스 부통령은 생물학적 자녀는 없지만, 남편이 전처 사이에서 낳은 자녀 둘을 키워낸 바 있어 자녀가 없다는 공격은 부적절하다는 지적도 나옵니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



