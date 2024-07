인이어 대신 보청기를 낀 가수…청각장애인 아이돌 빅오션 [주말엔]

어떤 음의 소리를 내고 있는지 알려주는 장치와 AI의 도움을 받아 직접 녹음까지 합니다.

빅 오션의 곡 ‘BLOW’(블로)의 가사 중 미국 수어를 표현한 안무 (뜻: The sun goes down.)