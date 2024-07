트와이스, 150만명 동원한 월드투어 성료…“원스 있었기에 가능”

그룹 트와이스가 관객 150만명을 동원하며 다섯 번째 월드투어를 마무리했다.



30일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 27∼28일 일본 최대 규모 경기장 닛산 스타디움에서 다섯 번째 월드투어의 일환으로 추가 공연 '레디 투 비 인 재팬 스페셜'(READY TO BE in JAPAN SPECIAL)을 개최했다.



양일간 관객 총 14만명을 동원한 트와이스는 이 공연으로 그룹의 새 역사를 썼다.



이들은 동방신기, 세븐틴에 이어 닛산 스타디움에서 공연한 세 번째 K팝 아티스트로 이름을 올렸다. 이곳에서 최초로 공연한 해외 여성 아티스트라는 타이틀도 얻었다.



트와이스는 일본 정규 3집 타이틀곡 '퍼펙트 월드'(Perfect World)로 무대를 시작해 '다이브'(DIVE), '원 스파크'(ONE SPARK) 등 히트곡을 잇달아 선보였다.



지효는 솔로 데뷔곡 '킬링 미 굿'(Killin' Me Good)을 즉석에서 공개하고, 나연의 솔로곡 'ABCD'에 맞춰 모모가 춤을 추는 등 콘서트에서만 만날 수 있는 무대를 꾸미기도 했다.



앙코르 무대에서는 '라이키'(LIKEY), '치얼업'(CHEER UP) 등 트와이스를 상징하는 노래를 부르며 관객과 호흡했다.



트와이스는 공연 말미에 "아홉 멤버들, 그리고 원스(트와이스 팬덤)가 있었기에 꿈이었던 닛산 스타디움 무대까지 오를 수 있었다"며 "앞으로도 열심히 활동하면서 여러분과 다시 만나는 그날을 기다리겠다"고 말했다.



트와이스는 1년 3개월 동안 이어간 월드투어에서 27개 지역 51회 공연으로 총관객 150만명을 모았다.



닛산 스타디움 공연을 포함해 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움 공연 등 일본 추가 공연으로만 36만 관객을 동원했다.



데뷔 10년 차를 맞은 트와이스는 올해 미니 음반 '위드 유-스'(With YOU-th)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상을 차지하는 등 활약을 이어가고 있다. 5월에는 한일 양국에서 발매한 음반 누적 판매량이 2천만장을 돌파하기도 했다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / JYP엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!