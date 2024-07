라이즈 데뷔 1주년 팬콘서트, 21개국 영화관서 실시간 상영

그룹 라이즈 소속사 SM엔터테인먼트는 9월 13일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 열리는 라이즈 팬콘서트 '라이징 데이 피날레 인 서울'(RIIZING DAY FINALE in SEOUL)을 21개국 주요 영화관에서 실시간 상영한다고 31일 밝혔다.



'라이징 데이 피날레'는 라이즈의 데뷔 1주년을 기념하는 콘서트다.



상영 관련 세부 정보는 공식 팬클럽 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.



팬콘서트는 9월 13∼15일 예정돼 있으며 현장 관람권은 매진됐다. 다만 SM 측은 시야 제한석을 추가로 마련해 관람권 판매할 계획이다.



라이즈는 지난달 첫 미니 음반 '라이징'을 밀리언셀러 반열에 올렸으며 아이튠즈, 일본 오리콘 등 해외 차트에서 1위를 차지했다.



이들은 미국 매체 블룸버그가 제작한 다큐멘터리에 출연하기도 했다.



블룸버그는 'K팝 비즈니스 분석하기'(Decoding the Business of K-pop)라는 에피소드에서 라이즈의 안무 연습과 미국 콘서트 현장을 조명했다.



블룸버그는 멤버들과 SM 소속 프로듀서를 인터뷰하며 라이즈를 글로벌 잠재력을 지닌 차세대 K팝 아티스트로 소개했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!