[속보] 7월 수출 13.9% 증가 574억 9천만 달러…10개월 연속 ‘플러스’

7월 수출이 지난해 같은 기간보다 13.9% 증가하며 10개월 연속 플러스 흐름을 이어갔습니다.



산업통상자원부는 오늘(1일) '7월 수출입 동향' 발표에서 이같이 밝히며 7월 수출이 574억 9천만 달러를 기록했다고 전했습니다.



지난달에는 15대 주력 수출품목 중 11개 품목 수출이 증가했습니다.



IT 전 품목(반도체·디스플레이·컴퓨터·무선통신기기) 수출 플러스는 5개월째 이어졌습니다.



특히 7월 반도체 수출은 112억 달러를 기록하면서 지난해 같은 기간보다 50.4% 증가했습니다.



9개월 연속 플러스 흐름을 이어가고 있는 반도체 수출은 4개월 연속 50% 이상 증가세를 보이고 있습니다.



디스플레이(17억 달러, +2.4%)는 12개월, 컴퓨터(12억 달러, +61.6%)는 7개월, 무선통신기기(15억 달러, +53.6%)는 5개월 연속 수출이 증가했습니다.



자동차 수출은 주요 업계의 하계휴가 영향으로 인해 지난해 같은 기간보다 9.1% 감소한 54억 달러를 기록했습니다.



석유제품(45억 달러, +16.7%)은 5개월, 석유화학(42억 달러, +18.5%)은 4개월 연속 수출이 증가했습니다.



지역별로 보면 대(對)중국 수출은 IT 업황 개선에 따른 반도체·무선통신기기 등 IT 품목 수출이 증가하면서 2022년 10월(122억 달러) 이후 21개월 만에 최대 실적인 114억 달러를 기록했습니다.



지난해 같은 기간보단 14.9% 늘어난 수치입니다.



대미국 수출도 역대 7월 중 최대실적인 102억 달러(+9.3%)를 기록하면서 12개월 연속 월별 최대 실적을 경신했습니다.



7월 수입은 538억 8천만 달러로 지난해 같은 기간보다 10.5% 증가했습니다.



에너지 수입은 원유(+16.1%)·가스(+23.8%) 수입 확대로 11.9% 증가한 109억 달러를 기록했습니다.



7월 무역수지는 36억 달러 흑자를 기록하면서 14개월 연속 흑자 흐름을 이어갔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!