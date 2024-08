강릉시, 2026 ITS세계총회·정책 사업 시민 홍보

동영상 고정 취소

강릉시가 지능형교통체계, ITS 관련 정책과 사업에 대한 대시민 홍보 활동을 벌입니다.



강릉시는 다음 달(9월) 초까지 지역 21개 읍면동 이·통장을 대상으로 ITS 세계총회 준비 상황과 계획, 경제적 효과 등을 설명합니다.



2026 ITS 세계총회는 약 90개국, 20만여 명 참여가 예상되는 지능형 교통시스템 분야 대표 학술·산업 전시 대회로 2026년 10월 19일부터 닷새 동안 강릉 올림픽파크 일대에서 열립니다.



