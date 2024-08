세븐틴, ‘2024 월드투어’ 10월 한국서 포문

그룹 세븐틴이 2년 만에 우리나라를 시작으로 월드투어를 진행합니다.



소속사 플레디스 엔터테인먼트는 세븐틴이 오는 10월 12일과 13일 고양종합운동장 주 경기장에서 ‘세븐틴 [라이트 히어] 월드투어 인 고양(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN GOYANG)’을 개최한다고 오늘(6일) 밝혔습니다.



이번 공연에는 10월 공개 예정인 세븐틴의 미니 12집 신곡들을 선보일 예정입니다.



공연은 오프라인은 물론 온라인 라이브 스트리밍을 통해 생중계될 예정입니다.



세븐틴은 한국 공연을 시작으로 일본을 비롯한 아시아 지역과 미국 등지에서 월드투어를 이어갈 예정입니다.



세븐틴은 오는 9월 8일(현지시간) 독일 올림피아스타디움 베를린에서 열리는 ‘롤라팔루자 베를린’ 무대에도 오를 예정입니다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 제공]



