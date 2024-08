신원식, 블랙요원 명단유출 관련 “정보업무 큰 공백 없어”

신원식 국방부 장관은 국군정보사령부 군무원의 블랙요원 명단유출 사건과 관련해 “정보업무에는 큰 공백은 없다”고 밝혔습니다.



신 장관은 오늘(8일) 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 국민의힘 강대식 의원의 관련 질문에 “대부분 다 정상화됐다”며 “그렇지만 이번 일을 계기로 전반적인 혁신, 후속조치는 강하게 할 생각”이라고 말했습니다.



그러면서 “블랙요원 기밀누출과 기타 정보사의 볼썽사나운 모습에 대해 국민들께 송구하다는 말씀을 드린다”고 덧붙였습니다.



앞서 국가정보원은 지난 6월 정보사 소속 군무원 A씨의 정보 유출 정황을 포착해 군에 통보했으며, 국군방첩사령부는 북한 관련 첩보 업무에 종사하는 요원들의 개인정보 등이 한 중국인에게 유출된 것을 확인했습니다.



방첩사는 오늘(8일) A씨를 군사기밀보호법 위반과 군형법상 일반 이적 및 간첩죄 위반 혐의로 군검찰에 구속 송치했습니다.



더불어민주당 김병주 의원은 최근 불거진 B 정보사령관과 부하 C 여단장 간 법적 다툼과 관련해 “핵심적인 의혹이 3가지가 있는데 세 가지 다 신원식 장관이 관여됐다는 의혹이 제기된다”고 했습니다.



김 의원은 신 장관이 육사 동기인 예비역 장군의 청탁을 받고 C 여단장의 진급을 도왔으며, 이후 C 여단장은 이 예비역 장군이 이른바 ‘안가’로 불리는 정보사 사무실을 쓸 수 있도록 해줬다고 주장했습니다.



이에 대해 신 장관은 “진급 청탁이 있었다는 것은 제 명예의 심각한 손상”이라며 “사실이 아니다”라고 말했습니다.



B 사령관과 C 여단장의 갈등 상황을 보고받고도 신 장관이 미온적으로 대처했다는 지적에 대해서는 “정보본부장이 정식수사로 전환하겠다고 해서 바로 승인했고, 그 다음날 조사본부에 수사 의뢰를 한 것으로 알고 있다”며 “(미온적 대처) 의혹이 사실이라면 어떻게 제가 보고를 받자마자 승인을 하겠나”라고 반문했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



