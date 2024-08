다시뭉친 B.A.P “무대 뒤로 퇴장한 우리, 팬들이 다시 찾아줬죠”

"무대 뒤로 퇴장한 저희를 팬들이 환호로 찾아주셔서 다시 무대 위로 올라왔다는 의미를 담은 앨범입니다." (방용국)



2010년대 2세대 아이돌로 활발하게 활동한 그룹 비에이피(B.A.P)가 6년 반 만에 다시 뭉쳐 팬들 앞에 섰다.



비에이피 네 멤버 방용국, 정대현, 유영재, 문종업은 8일 새 미니음반 '커튼 콜'(CURTAIN CALL)을 내고 활동 재개의 신호탄을 쐈다.



멤버들은 이날 오후 서울 강남구에서 열린 신보 발매 기념 쇼케이스에서 "저희 네 명의 끈끈하고 아름다운 모습을 이번 뮤직비디오에서 보여줘서 좋았다"고 소감을 밝혔다.



문종업은 "우리가 다시 모이는 것에 대해 그동안 틈틈이 이야기해왔는데, 작년 말쯤에 제가 영재 형이 전역(올해 5월)하자마자 다 같이 모이면 좋겠다고 했다"며 "다 같이 긍정적인 반응이 나와서 저희 회사(MA엔터테인먼트)와 같이 프로젝트를 진행했다"고 설명했다.



비에이피는 2012년 '워리어'(Warrior)로 데뷔해 '1004', '영, 와일드 & 프리'(Young, Wild & Free), '필 소 굿'(Feel so good) 등의 노래로 TV 음악프로그램 1위에 오르며 사랑받았다.



이들은 그러나 2017년 12월 싱글 '에고'(EGO)를 마지막으로 2019년 당시 소속사와 계약이 끝나며 긴 휴식기에 들어갔다.



방용국은 "이번 앨범의 콘셉트 자체가 비에이피 활동을 할 때 마지막으로 만들고 싶던 앨범의 연장선이었다"며 "그 앨범의 기획안이 6∼7년 만에 세상 밖으로 나오게 됐다"고 말했다.



이어 "(이번이) 마지막이라고 생각하고 낸 앨범이라기보다는 (마지막이라는 표현이) 저희 세계의 콘셉트적 방향이라고 생각해 줬으면 좋겠다"며 "언제든지 또 새로운 활동으로 팬 여러분께 인사드릴 수 있을 것"이라고 덧붙였다.



이들은 다만 상표권 문제로 팀명 '비에이피'를 사용하지 못하고 본명을 활용한 '방용국&정대현&유영재&문종업'으로 복귀했다.



유영재는 "현실적으로 팀명을 쓰기는 어려움이 있었다"며 "새로운 팀명을 지을지 방향성을 많이 고민했다. 오래 팀 이름으로 활동했는데, 새로운 팀 이름을 정하는 게…"라고 말하고서 감정에 북받친 듯 차마 말을 잇지 못하고 울먹였다.



정대현은 이에 "많은 팬 분들이 저희를 그렇게(비에이피) 기억하는데, 그 이름을 사용하지 못하게 된다면 차라리 우리 이름으로 팬 분들을 찾아뵙는 게 맞지 않겠나 싶었다"고 덧붙였다.



새 앨범에는 타이틀곡 '곤'(Gone)을 비롯해 희망적인 가사가 담긴 선공개곡 '빛바랜 날들 이젠 잊고 다 안녕', 사랑하는 사람들과의 헤어짐 이후 느끼는 그리움과 공허함이 묘사된 '스탠드 잇 올'(Stand it all) 등 총 다섯 곡이 담겼다.



타이틀곡 '곤'은 멤버들의 장점인 가창력에 방점이 찍힌 노래다. 멤버들은 팬들을 추억하는 마음과 마지막일지도 모르는 이 시간을 마주하는 복합적인 감정을 가사로 표현했다.



네 멤버는 오는 이달 17∼18일 서울 KBS아레나에서 '2024 더 라스트 팬 콘 [커튼 콜]'(2024 THE LAST FAN-CON [CURTAIN CALL])도 열고 무대에서 팬들을 만난다.



"팬들이 저희에게 가진 향수를 더 좋게 하기 위해, 기존 곡을 기존보다 더 잘하도록 연습을 많이 하고 있어요. 그때보다 체력적으로 힘든 부분이 있으니까요. 그래서 연습 시간을 늘려서 밤낮으로 몰두하고 있습니다." (정대현)



[사진 출처 : 연합뉴스]



