블랙핑크, 11개월 만에 완전체…“팬 향한 애정 800배”

데뷔 8주년을 맞이한 그룹 블랙핑크가 약 11개월 만에 완전체로 공개 행사에 참석했다.



블랙핑크는 9일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열린 '블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마스'(BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS) 제작발표회에 참석해 팬들을 만났다.



지수, 제니, 로제, 리사 네 멤버가 완전체로 공개 행사에 나선 것은 지난해 9월 월드투어 서울 피날레 공연 이후 처음이다.



네 멤버가 블랙핑크를 상징하는 핑크색 카펫 위로 등장하자 현장에 모인 팬들은 우레와 같은 함성으로 화답했다.



멤버들은 밝은 미소로 팬들에게 사인을 해주고 함께 사진을 찍으며 눈을 맞췄다. 단체 사진을 찍을 땐 8주년을 상징하는 손가락 8개를 펼쳐 보이기도 했다.



이어진 인터뷰에서 멤버들은 8주년을 맞이한 소감을 밝히는 한편, 실황 영화에 대한 기대감을 드러냈다.



지수는 "8월 8일 8시에 데뷔해서 그런지 8주년이 더 크게 와닿는다"며 "그동안 저희를 응원해준 팬들에 대한 애정이 800배 늘었다"고 말했다.



로제는 "초등학생이던 팬이 20살이 됐다는 이야기를 듣고 지나간 시간을 실감했다"며 "영화를 미리 봤는데 멋있게 나왔더라. 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"고 했다.



리사는 실황 영화에 관해 "저희가 처음으로 극장을 찾아뵙게 됐는데, 그때 느꼈던 감정들이 그대로 전달되면 좋겠다"고 기대했다.



'본 핑크 인 시네마스'는 블랙핑크가 2022∼2023년 전 세계 34개 도시를 순회하며 관객 180만명을 동원한 월드투어의 실황을 기록한 영화다. 국내에서는 지난달 31일 개봉했으며 국내외 110여개국에서 상영 예정이다.



멤버들은 이날 상영관을 찾아가 팬들에게 감사를 전하는 무대 인사 시간도 가진다. 언론을 대상으로 한 질의응답은 하지 않았다.



2016년 데뷔해 전날 8주년을 맞은 블랙핑크는 팬 커뮤니티 위버스에서 생방송을 진행하며 케이크에 불을 붙이고 소감을 밝히기도 했다.



제니는 "좋은 의미로 어제 봤던 사람들 같다"며 "10년 전 서로를 처음 만났던 그때 그 시절 우리를 보는 것 같다"고 말했다.



제니가 "8월 8일에 8주년이라 특별한 느낌이다. 내년 9주년은 살짝 서운할 수도 있겠다"라고 말하자 지수가 "88주년도 찾아올 것"이라고 말해 웃음을 끌어냈다.



블랙핑크는 그간 '마지막처럼', '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 등의 히트곡을 남겼다.



2022년 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)를 발표해 K팝 걸그룹 최초로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상을 찍었다.



지난해에는 팀으로는 YG엔터테인먼트와 재계약을 맺고 멤버 개개인은 YG를 떠나 독자 행보를 시작했다.



블랙핑크는 내년 신곡과 월드투어로 팀 활동을 재개한다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / YG엔터테인먼트 제공]



