“금융권도 ‘생성형 AI’·클라우드 이용 확대”…10년 만에 보안 체계 손 본다

금융회사가 '생성형 AI'나 '클라우드' 프로그램을 업무에 활용할 수 있도록 하기 위해 관련 보안 체계의 '망 분리'가 추진됩니다.



금융위원회는 오늘(13일) 경기도 김포시의 KB국민은행 통합 IT 센터에서 '금융분야 망 분리 개선 로드맵'을 발표했습니다.



김병환 금융위원장 주재로 열린 오늘 행사에는 금융감독원과 금융보안원 등 관계기관과 금융협회, 민간 전문가들이 참석했습니다.



'망 분리 개선 로드맵'을 보면, 이 같은 조치로 금융권은 '생성형 AI'를 업무에 활용할 수 있게 됩니다.



대부분 생성형 AI가 인터넷 환경에서 제공되지만, 금융권은 외부와 연결되는 인터넷망과 내부 업무망이 물리적으로 분리돼 있어 도입이 어려웠습니다.



이에 금융위는 규제 특례를 허용하고, 가명 처리된 개인신용정보 활용 등 일부 업무에 한해 생성형 AI를 쓸 수 있도록 할 방침입니다.



다만 이에 따라 예상되는 보안 위험에 대한 대비책 등을 금융회사가 따로 마련하도록 했습니다.



또 인터넷 '클라우드' 기반 프로그램 이용도 확대하고, 가명 처리된 개인신용정보나 고객 관리 등을 클라우드 프로그램에서 처리할 수 있도록 개선합니다.



지금까지는 인사관리 등 비교적 중요하지 않은 정보만 가능했습니다.



이와 함께 PC에서만 가능했던 클라우드 이용을 휴대전화에서도 할 수 있도록 규제를 완화합니다.



마지막으로 연구·개발 업무에 대해서는 현행 물리적 '망 분리'에 예외를 적용해, 업무 효율과 소비자 효용을 높일 계획입니다.



앞서 IT 개발 업종은 재택근무를 많이 하는데도, 금융권은 망 분리가 필요한 재택근무가 어려워 우수한 인력이 유출된다는 지적이 나오기도 했습니다.



또 연구·개발 망에서 가명처리된 개인신용정보 등을 활용할 수 있게 되면, 혁신적인 금융상품을 개발하는 데 도움이 될 수 있다고 금융위는 설명했습니다.



금융위는 오늘 발표된 로드맵을 올해 안에 추진하고, 이를 바탕으로 내년에는 관련 제도를 법제화한다는 계획입니다.



다만 느슨해진 망분리로 인한 보안 사고를 막기 위해, 중요 보안 사항은 CEO·이사회에 보고하도록 하고 관련 사고 시 과징금 체계를 도입하는 등 규제도 강화할 방침입니다.



김 위원장은 "급변하는 IT 환경에 대응하기 위해 더 효과적인 망분리 개선 방안이 필요한 시점"이라며, "우리나라에만 존재하는 망분리 규제를 과감하게 개선할 필요가 있다"고 밝혔습니다.



이어 "이번 망분리 개선 로드맵이 금융산업 경쟁력 제고와 소비자 효용 증진으로 이어질 것"이라고 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!