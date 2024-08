[더 힌트] 작은 마을 잭슨홀에 무슨 일이?…시장 반응 어땠나

동영상 고정 취소

[앵커]



IBK투자증권 영업부 박근형 부장 나오셨습니다.



부장님 안녕하세요?



파월로 시작해 파월로 끝난 잭슨홀 미팅이었어요.



그런데 왜 이 미팅은 이런 산골짜기에서 해요?



[앵커]



파월 많이 변했습디다.



무슨 투사 같았어요?



[답변]



"The time has come for policy to adjust"(정책 조정의 때가 왔다...) 이 한 문장으로 모든 게 끝났습니다.



[앵커]



9월 금리 인하는 이제 기정사실이다?



[앵커]



인하 여부가 아니라 인하 폭이 관심이겠네요.



빅컷 가나요?



[앵커]



잭슨홀 미팅 이후 시장 주요지표는 어떻게 반응했나요?



[앵커]



파월은 시장이 일부 기대하고 있는 9월 50bp 인하 가능성을 선택지에서 제외하지 않으면서, 주가 상승 및 금리 하락을 유도했습니다.



50bp 금리인하 정말 할 수 있을까요?



[앵커]



미국 경제의 인플레이션의 업사이드 리스크는 사라졌고, 고용시장의 다운사이드 리스크는 커졌다는 평가 입니다.



고용시장이 냉각되고 있는 것은 틀림없고, 고용시장의 추가 악화를 원하지 않는다고 평가했는데요...



그렇다면, 빅스텝 가능성을 높게 봐야하는 건 아닌지?



[앵커]



통화정책 혼경이 달라지다 보니, 주식시장에서 섹터별로 변화가 보이는데요...



원화 강세, 금리인하 수혜 등 유리한 업종은?



[앵커]



달러-원 환율이 하락세로 접어든 가운데, 환율이 변동한다면 항공사 실적에 가장 크게 영향을 미칠 것으로 분석되고 있습니다.



지난 4분기 이후 최고의 실적을 구가했던 항공주 눈여겨 볼만 할까요?



