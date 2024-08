엑소 찬열, ‘블랙 아웃’으로 솔로 데뷔…아이튠즈 51개국 1위

그룹 엑소의 찬열이 지난 28일 첫 번째 미니음반 '블랙 아웃'(Black Out)으로 데뷔 12년 만에 솔로로 데뷔했다고 소속사 SM엔터테인먼트가 29일 밝혔다.



'블랙 아웃'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 '아임 온 유어 사이드 투'(I'm on your side too), '클로버'(Clover), '이즈 업'(Ease Up) 등 다채로운 장르의 6곡이 수록됐다.



타이틀곡 '블랙 아웃'은 빠른 템포감에 미니멀한 어쿠스틱 기타, 서정적인 신시사이저 멜로디가 어우러진 팝 록 장르의 곡이다. 찬열은 이 노래에서 이별 후의 시간을 '블랙 아웃' 현상에 비유했다.



찬열의 첫 번째 미니음반은 프랑스, 스페인, 베트남, 대만, 그리스 등 전 세계 51개국 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 1위에 올랐다.



또 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 발매 5분 만에 디지털 앨범 판매 차트 1위를 차지했다. 또 판매액 50만위안(약 9천373만원) 초과 시 부여되는 '더블 골드' 인증도 받았다.



찬열은 이날 전파를 타는 엠넷 '엠카운트다운'을 시작으로 KBS 2TV '뮤직뱅크', SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 '블랙 아웃' 무대를 꾸민다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



