팝 스타 ‘샘 스미스’, 태연과 협업한 ‘아임 낫 디 온리 원’ 발표

그룹 소녀시대 태연이 참여한 영국 팝 스타 샘 스미스의 신곡이 공개됐습니다.



유니버설뮤직은 샘 스미스가 오늘(29일) 소녀시대의 태연이 한국어 노래를 부른 ‘아임 낫 디 온리 원(I’m Not The Only One)‘을 발표했다고 밝혔습니다.



’아임 낫 디 온리 원‘은 샘 스미스의 데뷔 앨범에 수록된 곡으로, 이 앨범 발매 10주년을 기념해 태연이 참여한 버전을 새로 공개한 것입니다.



샘 스미스는 “한국 팬들이 ’아임 낫 디 온리 원‘을 포함한 제 음악에 보내주시는 끊임없는 사랑에 정말 감동했다”며 “화답의 마음을 담아 태연에게 한국어 가창을 부탁하게 됐다.”고 소감을 전했습니다.



태연도 “샘 스미스의 데뷔 10주년 기념 앨범 프로젝트에 함께하게 돼 정말 기쁘다”며 “그의 음악적 재능과 열정을 함께 나눌 수 있어 큰 영광”이라고 밝혔습니다.



태연은 이어 “내가 즐겨 듣던 곡을 한국어로 부르게 돼 더욱 새롭고 특별한 경험이었다”며 “이 노래가 많은 분에게 공감과 위로가 되기를 바란다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 유니버셜뮤직 제공]



