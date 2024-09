미국에서 “링컨은 동성애자” 주장 담은 다큐멘터리 영화 개봉

미국 제16대 대통령 에이브러햄 링컨(1809∼1865년)이 동성애자였다는 일각의 주장을 담은 다큐멘터리 영화가 미국에서 개봉했습니다.



미국의 영화정보 업체 등에 일부 역사학자들의 이야기를 토대로 링컨과 주변 남성들과의 로맨틱한 관계를 그린 다큐멘터리 영화 ‘남자들의 연인: 에이브러햄 링컨의 알려지지 않은 역사’(Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln)가 현지 시각 6일 미국 극장에서 개봉합니다.



공개된 영화 예고편 영상에는 링컨이 살았던 19세기 당시 동성애가 흔했고, 링컨 역시 남자 몇 명과 깊은 관계를 맺었다는 이야기가 담겨 있습니다.



영화는 이런 내용을 주장하는 학자들의 목소리에 더해 링컨이 친했던 남성들에게 쓴 일부 편지 등을 그의 성적 취향이 암시된 근거로 제시합니다.



영화를 연출한 숀 피터슨 감독은 미 NBC 방송 인터뷰에서 “우리는 링컨이 비정상적이었다는 주장을 하려는 것이 아니다”라며 “우리는 링컨이 당시에는 매우 흔했던 행동에 참여했다는 주장을 제기하고 있다”고 말했습니다.



미국 뉴욕타임스는 이 영화를 소개하는 기사에서 영화 속에 링컨과 여러 남성과의 관계를 상상해 재연하는 장면이 많아 산만하고, 영화가 일각의 주장에만 집중할 뿐 그와 반대되는 다른 주장은 덮어두는 경향이 있다고 전했습니다.



그러면서 “미국인에게 잘 알려지지 않은 부분을 조명하려는 일반적인 노력은 링컨의 정체성을 규정하는 것 이상으로 중요하게 남아있다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



