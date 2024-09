블랙핑크 ‘마지막처럼’ 뮤비 유튜브 14억뷰…팀 통산 5번째

걸그룹 블랙핑크의 '마지막처럼' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 14억회를 넘어섰다고 소속사 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 전날 오후 10시 46분께 14억뷰를 돌파했다. 2017년 6월 노래가 공개된 뒤 약 7년 3개월 만에 달성한 기록이다.



'마지막처럼'은 중독성 있는 신시사이저 음향과 로맨틱한 가사가 특징인 댄스곡이다. 지금까지 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.



이로써 블랙핑크는 유튜브 조회수가 14억뷰 이상인 영상을 총 5편 보유하게 됐다.



앞서 '뚜두뚜두'(DDU-DU DDU-DU), '킬 디스 러브'(Kill This Love), '붐바야' 뮤직비디오와 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상 등이 조회 수 14억을 달성했다.



블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 전 세계 남녀 가수 가운데 가장 많은 9천480만명 이상이며, 콘텐츠 누적 조회수는 367억회를 넘겼다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



