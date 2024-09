‘가상화폐 거래 대금’ 2억 원대 위조지폐 건넨 일당 구속

2억 원 상당의 위조지폐로 가상화폐를 직거래하려던 일당이 경찰에 구속됐습니다.



서울중앙지법 정재용 당직 판사는 오늘(17일) 오후 사기와 통화 위조 등의 혐의를 받는 20대 남성 A 씨와 B 씨에 대해 구속 전 피의자 심문을 하고, 구속영장을 발부했습니다.



정 판사는 “증거 인멸과 도주의 우려가 있다”고 영장 발부 사유를 밝혔습니다.



이들은 그제(15일) 새벽 3시쯤 서울 강남구 논현동의 한 식당에서 피해자 C 씨에게 3억 원 규모의 가상화폐를 받고 그 대가로 위조지폐를 건넨 혐의를 받습니다.



이들이 C 씨에게 건넨 위조지폐는 5만 원권 4천2백 장으로, 2억 천만 원어치입니다.



거래 후 C 씨는 받은 돈이 일련번호가 같은 위조지폐인 것을 알아채고 신고했고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 체포했습니다.



같은 날 정오쯤에는 A 씨의 공범도 붙잡았습니다.



경찰은 이들을 상대로 구체적인 범행 경위와 동기를 조사할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



