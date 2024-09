TXT 연준 ‘껌’ 32개국 아이튠즈 1위

▲ '껌'으로 글로벌 차트 인기몰이 = 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준의 솔로 믹스테이프(비정규음반) '껌'(GGUM)이 세계 32개국 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했다고 소속사 빅히트 뮤직이 20일 밝혔다.



19일 발매된 '껌'은 이날 오전 9시 기준 일본, 브라질, 필리핀, 러시아 등지에서 정상에 올랐다. 월드와이드 아이튠즈 송 차트에서도 1위를 기록했으며, 유러피안 아이튠즈 송 차트에서는 2위에 올랐다.



'껌'은 일본 음원 사이트 라인뮤직의 실시간 차트 '송 톱 100'에서도 1위에 오르는 등 일본 시장에서 두각을 보였다.



'껌'은 무대 위 자신감과 포부를 껌에 빗대 표현한 곡이다. 연준은 노래 소재와 가사, 퍼포먼스 등 곡 제작 전반에 참여했다.



▲ 하이라이트 실황영화 '라이츠 고 온' = 그룹 하이라이트의 콘서트 실황을 담은 영화 '하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마'(HIGHLIGHT: LIGHTS GO ON, AGAIN IN CINEMA)가 다음 달 개봉한다고 소속사 어라운드어스가 밝혔다.



'라이츠 고 온'은 하이라이트가 5월 10∼12일 올림픽공원 KSPO돔에서 개최한 데뷔 15주년 기념 콘서트 실황을 담은 작품이다.



'얼굴 찌푸리지 말아요', '비가 오는 날엔', '뷰티풀' 등 하이라이트의 라이브 무대를 선명한 스크린과 풍부한 사운드 시스템으로 감상할 수 있다.



이와 함께 멤버 인터뷰와 함께 미공개 영상을 수록해 극장을 찾은 팬들에게 추억을 선사한다.



실황 영화는 하이라이트의 데뷔일인 다음 달 16일 CGV에서 개봉한다.



▲ 피원하모니, 미니음반 '새드 송' 발매 = 그룹 피원하모니가 20일 일곱 번째 미니음반 '새드 송'(SAD SONG)을 발표한다고 소속사 FNC엔터테인먼트가 밝혔다.



앨범에는 동명 타이틀곡을 비롯해 팝 록 장르 '라스트 콜'(Last Call), 처음으로 발매하는 유닛(소그룹)곡 '와스프'(WASP) 등 총 7곡이 실렸다.



타이틀곡은 독특하게 흘러가는 라틴 리듬이 특징인 힙합 장르 노래다. 히어로가 되어 세상을 구한 멤버들이 느끼는 공허함과 외로움을 표현했다.



피원하모니는 19일 CGV 영등포에서 관객과의 대화를 포함한 팬미팅을 개최하고 타이틀곡 무대를 선공개했다.



▲ 범키X타키 싱글 '간직할게' 발매 = 가수 범키와 작곡가 겸 기타리스트 타키가 20일 신곡 '간직할게'를 발매한다고 범키의 소속사 브랜뉴뮤직이 밝혔다.



'간직할게'는 빈티지한 음향이 돋보이는 알앤비 솔(R&B Soul) 장르의 노래다.



노래를 듣는 모든 이들의 순간순간이 또 하나의 추억으로 남길 바라는 마음을 노래로 표현했다.



두 사람이 호흡을 맞추는 것은 2018년 3월 '미치게 해' 이후 이번이 두 번째다.



범키는 '미친연애', '갖고놀래' 등으로 인기를 끌었으며 타키는 더보이즈, 인피니트 등 다수 K팝 아티스트와 작업한 경력이 있다.



