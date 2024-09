박재범, 다음 달 8일 정규 6집 발매…오늘 표지 사진 공개

가수 박재범이 5년여 만에 정규 앨범을 발매합니다.



소속사 모어비전은 오늘 공식 SNS를 통해 다음 달 8일 박재범의 여섯 번째 정규앨범 '더 원 유 원티드(THE ONE YOU WANTED)' 발매 소식과 함께 앨범 표지 사진을 공개했습니다.



박재범의 정규 앨범은 지난 2019년 발매된 '더 로드 레스 트레블드(The Road Less Traveled)' 이후 약 5년 반 만입니다.



이번 앨범에는 박재범이 지난 2017년부터 올해까지 작업한 알 앤 비(R&B)곡들이 수록될 예정이며, 타이 달라 사인 등 국내외 유명 아티스트들이 피처링에 참여해 완성도를 높였다고 소속사 측은 설명했습니다.



박재범은 오늘 앨범 표지 사진 공개를 시작으로 트랙 리스트와 트레일러 영상에 이어 타이틀곡 뮤직비디오 맛보기 영상(티저 영상)을 차례로 공개할 예정입니다.



[사진 출처 : MORE VISION(모어비전) 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!