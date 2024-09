세븐틴, 새 앨범과 함께 다음 달부터 월드 투어

그룹 세븐틴이 다음 달부터 전 세계 14개 도시에서 27차례 월드 투어 공연을 진행합니다.



플레디스 엔터테인먼트는 세븐틴이 다음 달 12일부터 이틀 동안 열리는 고양종합운동장 공연을 시작으로 미국 로즈몬트, 벨몬트파크, 샌안토니오, 오클랜드, 로스앤젤레스, 일본 나고야, 도쿄, 오사카, 후쿠오카 투어를 이어간다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



세븐틴은 이어 내년 1월에는 18일과 19일 필리핀 불라칸, 1월 25일 싱가포르, 2월 8일 인도네시아 자카르타, 2월 15일 태국 방콕에서 세븐틴 라이트 히어 월드투어(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR)를 개최할 예정입니다.



세븐틴은 이와 함께 다음 달 14일 오후 6시 미니 12집 '스필 더 필스(SPILL THE FEELS)'를 선보일 예정입니다.



이번 앨범에는 '서로를 믿고 감정을 솔직하게 표현하며 함께 고민을 해소하자'는 메시지를 담았다고 소속사 측은 설명했습니다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 제공]



