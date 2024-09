박재범, 내달 정규 6집…청하·닝닝·타이 돌라 사인 피처링

래퍼 박재범이 다음 달 8일 여섯 번째 정규앨범 '더 원 유 원티드'(THE ONE YOU WANTED)를 발표한다고 소속사 모어비전이 26일 밝혔다.



'더 원 유 원티드'는 박재범이 2019년 발표한 '더 로드 레스 트레블드'(The Road Less Traveled) 이후 5년여만에 발표하는 정규앨범이다.



알앤비(R&B) 장르를 표방하는 앨범은 신곡 9곡과 기존 발매곡 11곡을 포함해 총 20곡으로 꾸려졌다.



타이틀곡은 가수 청하가 피처링한 '김미 어 미닛'(Gimme A Minute), 미국 유명 래퍼 타이 돌라 사인(Ty Dolla $ign)이 피처링한 '메이데이'(Mayday), 모어비전 소속 연습생 이솔이 참여한 '피스 오브 헤븐'(Piece Of Heaven)까지 3곡이다.



이외에도 걸그룹 에스파 닝닝이 피처링한 '십 온어 릴 썸'(Sip Ona Lil Sum), '포린'(Foreign), '네버 어게인'(Never Again) 등의 신곡이 실린다.



이와 함께 아이유와의 협업곡 '가나다라'(GANADARA), 키스 오브 라이프의 나띠와 함께한 '택시 블러'(Taxi Blurr) 등 기존에 발매된 인기곡들도 함께 감상할 수 있다.



박재범은 2016년 발매한 알앤비 앨범 '에브리씽 유 원티드'(EVERYTHING YOU WANTED)로 한국대중음악상 '올해의 음악인상', '최우수 알앤비&솔 음반상'을 받은 바 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



