BTS RM ‘로스트!’ 뮤직비디오, 영상시상식 시슬로페·UKMVA 후보

그룹 방탄소년단 RM의 솔로 2집 타이틀곡 '로스트!'(LOST!) 뮤직비디오가 독일과 영국에서 열리는 영상 시상식에 노미네이트됐다고 소속사 빅히트 뮤직이 30일 밝혔다.



'로스트!' 뮤직비디오는 독일에서 개최되는 광고 및 엔터테인먼트 분야 국제 영상제 '시슬로페 페스티벌'(Ciclope Festival) 4개 부문 후보에 올랐다.



'로스트!'는 뮤직비디오 분야 중 연출, 촬영, 프로덕션, 컬러 그레이딩(Color Grading) 부문에서 경쟁한다.



우수하고 창의적인 뮤직비디오를 시상하는 '영국 뮤직비디오 어워즈 2024'(UKMVA 2024)에서는 3개 부문 후보로 선정됐다.



'로스트!'는 베스트 얼터너티브 인터내셔널(Best Alternative International), 베스트 프로덕션 디자인(Best Production Design in a Video), 베스트 비주얼 이펙트(Best Visual Effects in a Video) 후보로 이름을 올렸다.



시슬로페 페스티벌은 다음 달 10일, 영국 뮤직비디오 어워즈는 다음 달 25일 수상작을 발표한다.



'로스트!' 뮤직비디오는 생각의 미로에 갇힌 RM이 탈출하는 모습을 그린 작품이다. 곳곳에 등장하는 오브제, 공간의 크기와 비율이 불규칙적으로 변하는 연출로 주목받았다.



팝스타 해리 스타일스의 뮤직비디오 제작에 참여한 프랑스 출신 오브 페리가 감독을 맡았다.



방탄소년단 멤버들은 이외에도 다양한 영상 작업으로 평단과 대중의 주목을 받고 있다고 소속사는 전했다.



뷔는 3월 발표한 디지털 싱글 '프렌즈'(FRI(END)S)로 영국 뮤직비디오 어워즈 베스트 팝 인터내셔널(Best Pop International) 부문 후보에 올랐다.



RM은 다큐멘터리 영화 'RM: 라이트 피플, 롱 플레이스'(RM: Right People, Wrong Place)로 제29회 부산국제영화제 오픈 시네마 부문에 초청됐다.



정국 역시 다큐멘터리 영화 '정국: 아이 엠 스틸'(JUNG KOOK: I AM STILL)로 관객들과 만나고 있다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트 뮤직 공식 홈페이지 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!