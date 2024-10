바이든 빠지니 이번엔 트럼프…말실수·횡설수설에 ‘고령’ 우려

미국의 다음 달 5일 대선을 앞두고 잦은 말실수로 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령(78)의 고령에 대한 우려가 커지고 있습니다.



여론조사기관 유거브가 지난달 29일부터 이달 1일까지 1천638명을 대상으로 실시해 지난 3일 공개한 여론조사에 따르면 전체 응답자의 40%가 ‘트럼프의 건강과 나이가 대통령직 수행을 상당히 제약할 것’이라고 답했습니다.



이는 바이든 대통령(82)이 고령 논란의 재점화로 후보직을 사퇴하는 계기가 됐던 지난 6월 말 토론 당시의 조사(27%)에 비해 크게 올라간 것입니다.



트럼프 전 대통령의 나이 및 인지력을 우려하는 유권자 비율은 대체로 30% 안팎을 유지했으나 트럼프 전 대통령보다 20살가량 어린 카멀라 해리스 부통령(59)이 등판한 이후 상승세를 보이고 있습니다.



바이든 대통령과 경쟁할 때는 상대적으로 나이가 적은 트럼프 전 대통령이 고령 리스크를 피해 갔으나 해리스 부통령으로 경쟁 상대가 바뀌면서 고령 문제가 더 부각되는 것으로 분석됩니다.



트럼프 전 대통령의 말실수도 이런 우려를 키우는 요소입니다.



트럼프 전 대통령은 지난달 18일 폭스뉴스에서 같은 달 10일 진행된 카멀라 해리스 부통령과의 토론과 관련, 진행자의 불공정성을 지적하면서 “그들은 내가 한 말은 정정했는데 내 생각에 9번에서 11번은 그런 것 같다. 그러자 관람객은 완전히 흥분했다”고 말했습니다.



그러나 당시 토론은 관람객 없이 진행됐습니다.



트럼프 전 대통령은 또 영화 ‘양들의 침묵’(Silence of the lambs)을 ‘입술의 침묵’(Silence of the Lip)이라고 부르고 2005년 사망한 조니 카슨을 찾는가 하면 1929년 대서양 단독 비행에 성공한 뒤 파리에 착륙한 찰스 린드버그와 관련, 유세 현장에서 “그가 뉴욕에 착륙했던 것을 기억하느냐”고 묻기도 했다고 뉴욕타임스(NYT)는 이날 보도했습니다.



트럼프 전 대통령의 발언 시간과 스타일의 변화도 노화 우려를 부추기고 있습니다.





뉴욕타임즈는 자체 컴퓨터 분석 결과 트럼프 전 대통령의 평균 연설 시간은 2016년 45분에서 현재는 82분으로 늘어났다고 밝혔습니다.



그는 당시와 비교해 현재 ‘항상’, ‘전혀’ 등과 같이 절대적인 의미의 단어 사용이 13% 정도 늘었는데 전문가들은 이를 노화의 신호로 보고 있다고 이 매체는 전했습니다.



트럼프 전 대통령은 또 긍정적인 단어보다 부정적인 단어를 32% 더 많이 사용하고 있으며 이는 인지 변화를 보여주는 다른 지표라고 뉴욕타임즈는 보도했습니다.



이와 관련, 스티븐 청 트럼프 대선캠프 대변인은 성명에서 “트럼프 전 대통령은 정치권의 누구보다 더 많은 에너지와 스태미나를 갖고 있으며 미국 역사상 가장 똑똑한 리더”라고 반박했습니다.



