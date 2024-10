KBS 개그콘서트, 일본 도쿄에서 첫 해외 공연…오는 13일 방송

KBS '개그콘서트'가 지난 달 5일 일본 도쿄에 있는 공연장 '제프 하네다'에서 첫 해외 공연을 펼쳤습니다.



'개그콘서트 IN JAPAN' 공연은 우리나라 코미디를 대표하는 '개그콘서트'와 일본 최대 개그맨 전문 매니지먼트사인 '요시모토 흥업'이 협업한 공연으로, 한국과 일본의 정상급 개그맨들이 함께 자리를 했습니다.



'제프 하네다' 공연장에는 1200여 명의 관객들이 모였습니다.



'개그콘서트' 팀은 '데프콘 어때요' 등 다양한 코너를 선보였으며 2011년 인기리에 방영됐던 '발레리노'의 원년 멤버 박성광, 정태호 등이 합류해 공연을 이어갔습니다.



'요시모토 흥업'에서는 한국에서도 유명한 개그 콤비 카우카우와 지난해 영국 인기 TV 프로그램 '브리튼즈 갓 탤런트'에 출연했던 이치가와 고이쿠치 등 8팀이 무대에 올랐습니다.



김상미 CP는 "'개그콘서트 IN JAPAN'은 고국을 떠나 일본에 사는 동포들에게 웃음을 선물해 드리고자 기획된 공연이었다"며 "한 번도 해 본 적 없었던 특집 공연이라 제작진에게도, 출연진에게도 큰 도전이었다"고 전했습니다.



한편, '개그콘서트'의 첫 번째 해외 공연 '개그콘서트 IN JAPAN'은 오는 13일 KBS 2TV를 통해 방송됩니다.



