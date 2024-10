보아, 대표곡으로 콘서트 가득 채웠다…아시아 투어도 개최

가수 보아가 12∼13일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 단독 콘서트 '보아 : 원스 오운'(BoA : One's Own)을 개최했다고 소속사 SM엔터테인먼트가 14일 밝혔다.



보아는 약 1년 7개월 만에 열린 콘서트에서 자신의 대표곡과 일본 활동 당시 발표한 노래를 포함해 총 24곡의 무대를 선보였다.



자신의 이름을 본격적으로 알린 '넘버 원'(No.1)과 '아틀란티스 소녀'를 포함해 '허리케인 비너스'(Hurricane Venus), '발렌티'(Valenti), '온리 원'(Only One) 등 명곡을 한데 엮어 들려줬다.



일본 활동곡으로는 '마사유메 체이싱'(MASAYUME CHASING), '퀸시'(QUINCY)등을 불렀다.



공연은 양일 매진을 기록한 가운데 관객들은 '네모난 바퀴', '밀키 웨이'(Milky Way) 등을 따라 부르며 호응했다.



보아는 "콘서트를 1년 7개월 만에 하는데 시간이 정말 빨리 갔다"며 "관객 여러분이 재밌게 놀아 주셔서 저도 덕분에 즐겁게 공연할 수 있어서 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다.



서울 콘서트를 마친 보아는 인도네시아 자카르타, 대만 타이베이, 싱가포르 등지에서 아시아 라이브 투어를 이어간다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



