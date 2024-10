“세븐틴, 새 음반 발매 첫 날 ‘더블 밀리언셀러’”

그룹 세븐틴의 열두 번째 미니음반 ‘스필 더 필스(SPILL THE FEELS)’가 발매 첫날 더블 밀리언셀러에 올랐습니다.



소속사 플레디스 엔터테인먼트는 어제 자 한터차트에서 세븐틴의 ‘스필 더 필스’가 249만 4,180장의 판매량을 기록해 일간 음반 차트 1위를 차지했다고 밝혔습니다.



소속사 측은 “올해 발표된 K-팝 앨범 중 발매 첫날 200만 장 이상의 판매고를 올린 아티스트는 세븐틴뿐”이라고 설명했습니다.



이 앨범은 공개 직후 필리핀과 싱가포르 등 18개국 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위에 올랐고, 월드와이드 아이튠즈 앨범 순위에도 2위로 진입했습니다.



세븐틴은 앞서 지난 4월 발매한 베스트 앨범 ‘17 이즈 라이트 히어(17 IS RIGHT HERE)’ 역시 발매 당일 더블 밀리언셀러를 기록했습니다.



세븐틴은 지난 12일과 13일 고양종합운동장 주 경기장에서 진행된 월드 투어 ‘라이트 히어’에서 5만 8천여 명의 관객을 동원한 데 이어, 미국과 일본, 아시아 주요 도시에서 투어를 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!