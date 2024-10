대한민국예술원, 내일 예술의전당서 음악회 개최

대한민국예술원은 내일(19일) 서울 서초구 예술의전당에서 '제12회 대한민국예술원 음악회'를 개최한다고 밝혔습니다.



예술원은 매년 음악계 원로인 예술원 회원과 젊은 예술가들이 한데 어울릴 수 있는 자리를 마련해 순수 창작곡부터 국악, 서양음악 등 다양한 장르의 곡들을 선보입니다.



올해는 이재숙의 황병기 '가야금과 플롯을 위한 달하노피곰'을 시작으로 신수정·이경숙의 모차르트 두대의 피아노를 위한 소나타 D장조 K 488(Sonata for two Pianos in D major K 448'), 나인용의 '서귀포시 신갑순시(신작초연)' 등이 무대에 오를 예정입니다.



[사진 출처 : 대한민국예술원 홈페이지 캡처]



