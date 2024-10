‘블랙핑크 로제-브루노 마스’ 듀엣곡 ‘아파트’ 발표

그룹 블랙핑크 로제가 팝스타 브루노 마스와 협업한 듀엣곡을 발표했습니다.



소속사 더블랙레이블은 오늘(18일) 오후 1시 로제와 브루노 마스가 함께 작업한 싱글 ‘아파트’(APT.)를 발매했다고 밝혔습니다.



이 곡은 오는 12월 6일 로제의 첫 정규 앨범 ‘로지(rosie)’ 발매를 앞두고 먼저 공개된 것입니다. 로제는 정규 앨범에 수록된 12곡 전곡의 작사와 작곡에 참여했습니다.



브루노 마스는 그래미 어워즈를 15차례 수상한 세계적인 팝스타로 ‘저스트 더 웨이 유 아(Just the Way You Are)’ 등으로 큰 사랑을 받았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 더블랙레이블 제공]



