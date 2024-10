세븐틴 새 음반 ‘첫 주 판매량 316만 장’…“올해 K-팝 앨범 중 최고치”

그룹 세븐틴의 새 미니음반 초동 판매량이 올해 K-팝 앨범 중 최고치를 기록했습니다.



소속사 플레디스엔터테인먼트는 세븐틴의 12번째 미니 앨범 ‘스필 더 필스(SPILL THE FEELS)’의 발매 후 일주일간 판매량이 316만 611장을 기록했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



이는 올해 발매된 K-팝 앨범 가운데 최고 기록이라고 소속사 측은 설명했습니다.



세븐틴은 앞서 베스트 음반 ‘17 이즈 라이트 히어(17 IS RIGHT HERE)’로 상반기 음반 차트 1위를 기록했습니다.



한편, 세븐틴은 오늘 수록곡 ‘아이즈 온 유(Eyes on you)’ 뮤직비디오를 공개했습니다.



[사진 출처 : 플레디스엔터테인먼트 제공]



