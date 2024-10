로이터 “전국 단위 여론조사, 해리스 46% vs 트럼프 43%”

미국 대통령 선거가 2주 앞으로 다가온 가운데 전국 단위 여론 조사에서 민주당 대통령 후보인 카멀라 해리스 부통령이 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령을 오차범위 내에서 앞선다는 여론조사 결과가 또 나왔습니다.



로이터 통신과 여론조사 전문기관 입소스가 지난 15일부터 21일까지 미국 전역에서 성인 4천129명(등록 유권자 3천481명)을 대상으로 조사해 현지 시각 22일 발표한 결과(오차범위 ±2% 포인트)에 따르면, 해리스 부통령은 46%의 지지율을 기록해 43%의 지지를 받은 트럼프 전 대통령에 3% 포인트 앞섰습니다.



이는 앞서 두 기관이 지난주 발표한 여론조사와 비슷한 흐름입니다. 당시 여론조사에서는 해리스 부통령 45%, 트럼프 전 대통령 42%의 지지를 각각 받았습니다.



선거 전문가들은 이번 여론조사 결과 해리스 부통령이 전국 단위에서 트럼프 전 대통령을 앞서고는 있지만 오차범위 이내이기 때문에 승부를 예측하기는 어렵다고 분석했습니다.



이번 여론조사에서 투표 의향 유권자들은 이민 문제와 경제, 민주주의 위협 등을 핵심 쟁점으로 꼽았으며 트럼프 전 대통령은 이민문제(46% vs 35%)와 경제(46% vs 38%)에서, 해리스 부통령은 민주주의 위협 이슈(42% vs 35%)에서 각각 우위를 보였습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!