[잇슈 컬처] 제니 ‘만트라’, 본인 솔로곡 최고 기록

그룹 '블랙핑크' 멤버 '제니'씨가 솔로곡으로 미국 빌보드 차트에 진입했습니다.



어제 발표된 자료에 따르면 제니 씨의 신곡 '만트라'가 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'차트- 98위에 올랐습니다.



블랙핑크가 아닌 제니 씨 이름으로 해당 차트에 진입한 건 지난해에 이어 두 번짼데요,



다만 첫 번째 노래인 'One Of The Girls'는 팝스타 '더 위켄드'와 함께 부른 곡으로, 제니 씨의 단독 솔로곡은 이번이 처음입니다.



또 지난주 영국 차트에서도 제니 씨는 K팝 여성 솔로 가수 중 역대 가장 높은 순위인 37위로 진입하며 여러 글로벌 차트에서 솔로 활동 성적표를 새로 쓰고 있습니다.



이번 신곡 '만트라'는 10월 11일 '세계 여자아이의 날'을 맞아 발매된 곡으로, 자신을 사랑하고 서로를 응원하자는 메시지가 담겼습니다.



