강릉서 ITS 학회 추계 학술대회 개막

동영상 고정 취소

2026 강릉 ITS 세계총회 개최를 앞두고 한국 ITS 학회 추계 학술대회가 어제(24일) 강릉시 라카이샌드파인에서 개막해, 내일(26일)까지 열립니다.



이번 학술대회에서는 지능형 교통체계인 ITS의 미래 발전 방향과 강릉 세계총회 협력 방안 등을 논의합니다.



강릉 ITS 세계총회는 2026년 10월 19일부터 닷새 동안 90여 개 나라, 약 20만 명이 참가한 가운데 강릉시 올림픽파크 일대에서 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!