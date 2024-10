“홍명보호 성적 좋고, 축구협회 운영 우수한데…바꿀 필요 있나요?”

"팀이 안정적으로 운영되고 있고, 조 1위를 달리고 있다는 건 뭔가 되고 있다는 겁니다. 그러면 굳이 '고치지 말라(Don't fix it)'는 게 제가 하고 싶은 조언입니다. 최근 몇 년간 대한축구협회는 한국에서뿐만 아니라 동아시아 내에서 안정적인 모습을 보여왔습니다. (중략) 때때로 불안을 조장하는 것은 모두를 다치게 합니다. (Sometimes to create unstability, it damages everyone.)"



"만약 조 1위를 달리고 있다면, 이젠 앞으로 어떻게 하면 더 발전할 수 있을지에 방점을 둬야 한다고 생각합니다. 그것만이 모두가 하나로 뭉쳐 문제를 해결하는 방법이라고 생각합니다."