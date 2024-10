트럼프 “여성이 좋아하든 싫어하든 보호”…해리스 “여성 모욕”

다음달 5일 미국 대선을 앞두고 이른바 ‘쓰레기’ 발언을 둘러싼 공방이 격화한 가운데 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 “여성이 좋아하든 싫어하든 난 여성을 보호할 것”이라고 말한 것을 두고 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 부통령이 현지시각 31일 쟁점화를 시도했습니다.



해리스 부통령이 이번 대선을 사실상 ‘낙태권 대 반(反)낙태권’ 구도로 짜면서 여성 유권자로부터는 상대적으로 더 높은 지지를 받는 상황에서 트럼프 전 대통령이 여성의 의사에 신경 쓰지 않겠다는 취지의 발언을 하자 이를 바로 대응에 나선 것입니다.



트럼프 전 대통령은 전날 위스콘신주의 그린베이 유세에서 불법 이민자에 의한 성폭력 등 강력 범죄 문제를 거론하면서 자신은 여성을 보호하겠다고 재차 강조했습니다.



그는 자기 스태프들이 ‘여성 보호’ 등과 같은 표현이 부적절하다면서 사용을 자제할 것을 요청했다고 거론한 뒤 “나는 ‘아니다. 나는 이 나라의 여성들을 보호할 것이다. 나는 여성들이 좋아하든 싫어하든(whether the women like it or not) 그렇게 할 것’이라고 말했다”고 전했습니다.



앞서 트럼프 전 대통령은 지난 9월말에도 여성 유권자에게 “여러분은 더이상 방기되거나 외롭거나 두려워하지 않게 될 것”이라면서 “여러분은 보호받게 될 것이며 저는 여러분의 보호자(protector)가 될 것”이라고 말한 바 있습니다.



트럼프 전 대통령은 재임시 보수 연방 대법관 3명을 임명하면서 연방 대법원을 보수 우위로 재편했으며 그 결과 연방 차원의 낙태권을 인정했던 판결이 폐기됐습니다. 그 결과로 20여개 주에서 낙태를 사실상 완전 금지하거나 제한하는 법이 시행됐으며 ‘자유’를 선거 슬로건으로 내세운 해리스 부통령은 이를 토대로 트럼프 전 대통령을 비판해왔습니다.



해리스 부통령은 이날도 오전 유세를 위해 남부 지역으로 이동하기 전 위스콘신주 매디슨에서 기자회견을 하고 트럼프 전 대통령의 ‘좋아하든 싫어하든 여성을 보호하겠다’고 한 언급을 거론하면서 “그것은 여성의 주체성, 권위, 권리, 자기 몸을 포함해 삶에 대해 스스로를 결정할 수 있는 능력을 이해하지 못한다는 측면에서 매우 모욕적(offensive)”이라고 말했습니다.



이어 “이것은 트럼프 전 대통령이 여성과 여성의 주체성에 대해 어떻게 생각하는지를 보여주는 최신 사례에 불과하다”면서 “그는 현재 미국 여성의 3분의 1일이 ‘트럼프 낙태금지’가 시행되는 주에 살게 된 상황을 초래했다”고 비판했습니다.



그는 “우리는 내 경쟁자가 여성의 생식권을 위해 싸우지 않을 것이란 사실을 강하게 보여주는 징후를 계속 보고 있다”면서 ‘그는 여성이 자신의 삶과 몸에 대해 결정을 내릴 수 있는 자유와 지성을 우선시하지 않고 있다“고 비판했다.



해리스 부통령은 전날 밤에도 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 ”트럼프는 여러분이 좋아하든 싫어하든 자신이 여러분이 여러분의 몸으로 무엇을 할지에 대한 결정을 내려야 한다고 생각한다“면서 비판했습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



