로제 ‘아파트’ 미국 빌보드 ‘글로벌’ 2주 연속 1위

블랙핑크의 로제가 팝스타 브루노 마스와 듀엣으로 부른 '아파트'(APT.)가 미국 빌보드 '글로벌'(미국 제외)과 '글로벌 200' 차트에서 2주 연속 정상에 올랐다.



5일 빌보드 공식 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 '아파트'는 지난주에 이어 이번 주에도 1위를 지켰다.



'아파트'는 '아파트 아파트∼' 하는 중독적인 구절과 귀를 사로잡는 후렴구에 힘입어 지난주 차트에서 1위로 직행했다.



'아파트'는 이날 오후 늦게 공개될 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서도 지난주 8위에 이어 상위권을 유지할 것으로 전망된다.



'글로벌'(미국 제외)과 '글로벌 200' 두 차트 모두에서 '아파트'에 이어 레이디 가가와 브루노 마스의 '다이 위드 어 스마일'(Die With A Smile·2위), 빌리 아일리시의 '버즈 오브 어 페더'(Birds Of A Feather·3위)가 뒤따랐다.



에스파의 신곡 '위플래시'(Whiplash)는 '글로벌'(미국 제외) 5위, '글로벌 200' 8위를 기록했다. 블랙핑크 멤버 제니의 '만트라'(Mantra)는 '글로벌'(미국 제외) 6위, '글로벌 200' 7위를 차지했다.



그룹 방탄소년단(BTS) 진이 발표한 솔로 앨범 선공개곡 '아일 비 데어'(I'll Be There)는 '글로벌'(미국 제외) 10위로 처음 진입했다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!