BTS ‘낫 투데이’ 뮤직비디오 유튜브 6억뷰 돌파…팀 통산 14번째

그룹 방탄소년단(BTS)의 '낫 투데이'(Not Today) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 6억회를 넘어섰다고 소속사 빅히트 뮤직이 23일 밝혔다.



이 노래는 방탄소년단이 2017년 발매한 '윙스 외전: 유 네버 워크 얼론'(WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE)의 수록곡으로, 이날 오전 9시 10분경 조회수 6억건을 달성했다.



'낫 투데이'는 방탄소년단 특유의 강렬하고 힘 있는 사운드가 돋보이는 곡이다. 절도 있는 군무와 함께 동시대를 살아가는 청춘들에게 함께 행동하자는 메시지를 전달해 인기를 누렸다.



이로써 방탄소년단은 팀 통산 14번째 6억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 억 단위 조회수를 달성한 뮤직비디오는 총 39편이다.



앞서 '다이너마이트'(Dynamite)와 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 18억뷰, 'DNA'는 16억뷰를 달성한 바 있다.



한편 지민은 이날 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 전날 대중음악 시상식 '마마 어워즈 재팬'에서 대상을 받은 소감을 전했다.



지민은 일본 오사카 교세라돔에서 열린 시상식에서 대상 중 하나인 '비자 팬스 초이스 오브 더 이어'와 본상인 '팬스 초이스 남자 톱 10'을 받았다. 다만 현재 군 복무 중인 관계로 현장에서 수상 소감을 발표하지는 않았다.



그는 "군인인데 대상이라니, 감격에 또 감격스럽다"며 "요즘 (멤버) 정국이와 전역 후에 어떤 노래를 들려드려야 할까 벌써부터 설레발치며 지내고 있었는데, 그 와중 이런 큰상을 받아버려서 더 어안이 벙벙해진다"고 밝혔다.



그러면서 "여러분께 보답을 하는 날이 온다면 최고의 무대를 보여드리는 것이 가장 큰 선물일 것"이라며 "훨씬 더 성장해 좋은 모습을 보여드릴테니 기대 많이 해주세요"라고 말했다.



지민은 내년 6월 전역을 앞두고 있다.



[사진 출처 : 빅히트 엔터테인먼트 홈페이지 캡처]



