세븐틴, 일본 싱글 4집 공개…“29일부터 일본 투어”

그룹 세븐틴의 일본 싱글이 오늘(27일) 공개됐습니다.



소속사 플레디스는 세븐틴의 일본 싱글 4집 ‘소비기한(Shohikigen)’이 오늘 0시 각종 음원사이트를 통해 공개됐다고 밝혔습니다.



이번 앨범에는 동명 타이틀곡과 ‘서클(일본어 버전)’, ‘마에스트로(일본어 버전)’ 등 모두 3곡이 수록됐습니다.



타이틀곡 ‘소비기한(Shohikigen)’은 스트링과 기타 사운드가 돋보이는 발라드곡으로, 감정의 유효기간에 대한 고민을 가사로 표현했습니다.



이 곡은 앞서 일본 NHK 드라마 ‘미라이노 와타시니 붓카마사레루’의 주제곡으로 사용됐습니다.



한편, 세븐틴은 일본 싱글 발매와 함께 오는 29일과 30일 반테린 돔 나고야를 시작으로 도쿄 돔과 교세라 돔 오사카, 후쿠오카 페이페이 돔에서 ‘세븐틴 [라이트 히어] 월드투어 인 재팬(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN)을 진행합니다.



특히 공연이 열리는 각 도시에는 세븐틴의 지식재산권을 현지 인프라와 접목한 도시형 콘서트 플레이파크 ’세븐틴 더 시티‘가 마련될 예정입니다.



[사진 출처 : 플레디스 제공]



