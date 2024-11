무속 신앙 빠져 전 남편 때려 숨지게 한 40대 여성 무기징역 선고

굿 비용을 뜯어내려 전 남편을 때려 숨지게 한 40대 여성이 무기징역을 선고받았습니다.



의정부지방법원 형사11부(오창섭 부장판사)는 강도살인 혐의로 구속 기소된 40대 여성 A 씨에 대해 무기징역을 선고했습니다. 범행에 가담한 10대 딸 B 씨에게는 징역 10년을 선고했습니다.



공범인 40대 무속인 C 씨도 무기징역을 선고받았습니다. 이들을 도운 혐의로 기소된 C 씨의 전 남편 D 씨는 무죄를 선고받았습니다.



재판부는 "증거와 진술을 종합적으로 봤을 때 돈을 빼앗기 위해 폭행을 하고 결국 사망에 이르게 했다는 점이 충분히 인정된다"며 "목과 성기 등 치명적인 부위를 500회 이상 가혹하게 폭행하는 등 살해 의도도 인정된다"며 양형 이유를 밝혔습니다.



아울러 "피고인들이 폭행의 핑계로 든 피해자의 자녀 성추행 의혹 역시 갑자기 이 이야기가 등장하게 된 과정이 매우 부자연스럽다"며 "당시 메신저 대화 내용이나 상황 등으로 보면 피고인들의 관심은 오로지 굿 비용이었다"고 설명했습니다.



다만 D 씨에 대해서는 "이 사건과 관련이 있기는 하지만 범행에 가담했거나 공모했다고 보기까진 어렵다"고 무죄 선고 이유를 덧붙였습니다.



피고인들은 재판 과정에서 "폭행 행위 자체는 인정하지만, 돈을 뜯어낼 목적은 없었고, 사망을 예견하지 못했다"며 검찰이 적용한 강도 살인 혐의를 부인해왔습니다.



A 씨 모녀는 올해 5월 9일 양주시의 한 가정집에서 전 남편이자 아버지인 50대 남성을 때려 숨지게 한 혐의를 받습니다.



이들은 "의논할 일이 있다"며 피해자를 불러 술자리를 가진 뒤 무차별 폭행했고, 피해자는 집 안에서 숨졌습니다.



검찰 수사 결과, 이들은 C 씨에게 줄 신내림 굿 비용을 마련하기 위해 C 씨가 심리적으로 지배하는 피해자를 상대로 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



