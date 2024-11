EU gives final approval of Korean Air-Asiana Airlines merger

동영상 고정 취소

Korean Air and Asiana Airlines' merger has received final approval from EU competition authorities.



The European Commission announced that all preconditions for the merger between Korean Air and Asiana Airlines have been met, concluding the review.



