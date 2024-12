BTS, 올해 최다 스트리밍 K팝 스타…노래 1위는 지민 ‘후’

올 한해 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 가장 큰 사랑을 받은 K팝 스타는 그룹 방탄소년단(BTS)으로 나타났다.



5일 스포티파이가 공개한 연말 결산 자료에 따르면 올해 전 세계에서 음원이 가장 많이 스트리밍(재생)된 K팝 가수는 방탄소년단으로, 39억회 스트리밍된 것으로 조사됐다.



방탄소년단 멤버 정국과 지민은 각각 2위와 4위를 차지해 군 복무 중에도 여전히 높은 인기를 보여줬다. 그룹 스트레이 키즈는 3위, 걸그룹 뉴진스는 5위에 올랐다.



전 세계에서 가장 많이 스트리밍된 K팝 음원은 지민의 솔로 2집 타이틀곡 '후'(Who)로 나타났다.



정국의 솔로 데뷔곡 '세븐'(Seven)과 1집 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You)는 나란히 2위와 3위를 기록했다.



또 뷔의 솔로곡 '러브 미 어게인'(Love Me Again)은 4위, 걸그룹 아일릿의 데뷔곡 '마그네틱'(Magnetic)은 5위를 차지했다.



블랙핑크의 로제가 팝스타 브루노 마스와 호흡을 맞춘 '아파트'(APT.)는 10월에 발매됐음에도 전 세계에서 선풍적인 인기를 끌면서 6위에 올랐다.



올해 전 세계에서 가장 많은 음원 스트리밍을 기록한 가수는 테일러 스위프트로, 262억 스트리밍으로 집계돼 2년 연속 정상에 올랐다. 이어 위켄드(2위), 배드 버니(3위), 드레이크(4위), 사브리나 카펜터(5위) 등이 뒤따랐다.



올해 최다 스트리밍 곡은 사브리나 카펜터의 히트곡 '에스프레소'(Espresso)로 16억 스트리밍을 기록했다. 벤슨 분의 '뷰티풀 싱스'(Beautiful Things), 빌리 아일리시의 '버즈 오브 어 페더'(Birds Of A Feather), 플로이 메노르와 크리스 엠제이의 '가타 온리'(Gata Only), 테디 스윔스의 '루즈 컨트롤'(Lose Control)이 각각 2∼5위에 올랐다.



스포티파이 국내 이용자에 한정해서 살펴본다면, 올해 가장 사랑받은 가수는 2년 연속 방탄소년단 지민이 1위에 올랐다. 임영웅(2위), 방탄소년단 정국(3위), 뉴진스(4위), 방탄소년단 뷔(5위) 등이 그 뒤를 이었다.



국내에서 가장 많이 스트리밍된 노래도 지민의 '후'였다. 지민은 '라이크 크레이지'(Like Crazy)와 '클로저 댄 디스'(Closer than This)도 2위와 5위에 각각 올렸다. 정국의 '스탠딩 넥스트 투 유'와 '세븐'은 각각 3위와 4위였다. 임영웅의 '두 오어 다이'(Do or Die)와 '모래 알갱이'는 6위와 9위를 각각 차지했다.



[사진 출처 : 빅히트 엔터테인먼트 홈페이지 캡처]



