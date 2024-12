BTS RM, 다큐 개봉 기념 솔로 2집 수록곡 뮤직비디오 공개

그룹 방탄소년단(BTS)의 RM이 다큐멘터리 영화 'RM : 라이트 피플, 롱 플레이스'(RM : Right People, Wrong Place) 개봉을 기념해 7일 솔로 2집 수록곡 '어라운드 더 월드 인 어 데이'(Around the world in a day) 뮤직비디오를 공개했다.



소속사 빅히트뮤직에 따르면 '어라운드 더 월드 인 어 데이'는 '당신의 거짓말까지 사랑하겠다'는 가사가 인상적인 노래다.



RM은 솔로 2집 제작 당시 틈틈이 촬영한 영상을 일기처럼 정리해 이 곡의 뮤직비디오로 펼쳐냈다.



녹음실, 콘셉트 포토와 뮤직비디오 촬영 현장, 들판과 바다 등 다양한 공간 속에서 방탄소년단 리더 RM과 인간 김남준(RM의 본명)을 발견할 수 있다고 빅히트뮤직은 전했다.



뮤직비디오 제작진은 "RM과 우리들이 서로를 향해 보내는 격려이기도 하다"고 설명했다.



다큐멘터리 영화 'RM : 라이트 피플, 롱 플레이스'는 지난 5일 우리나라를 포함한 약 110개국에서 개봉했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



