미국 빌보드, ‘올해 최고의 K팝 25’ 발표…‘에스파·아이유·에이티즈’

미국 빌보드가 발표한 올해 최고의 K-팝 1위에 그룹 에스파의 ‘슈퍼노바’가 선정됐습니다.



미국 빌보드는 현지 시각 6일, ‘2024 베스트 K팝 송 25곡: 스태프 추천(The 25 Best K-Pop Songs of 2024: Staff Picks)’을 발표했습니다.



순위를 보면 1위는 그룹 에스파의 ‘슈퍼노바(Supernova)’가, 2위는 아이유의 ‘러브 윈스 올(Love Wins All)’, 3위는 그룹 에이티즈의 ‘아이스 온 마이 티스(Ice On My Teeth)’가 차지했습니다.



특히 3위에 오른 그룹 에이티즈는 K팝 남성 아티스트 중 최고 순위입니다.



빌보드는 에이티즈의 ‘아이스 온 마이 티스’에 대해 “현악기가 흩뿌려진 비트 위에 에이티즈가 지금까지 쌓아온 가치들을 마음껏 자랑하고 있다”며, “예상치 못한 가사로 창의성을 드러냈다”고 평가했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 멜론 제공]



