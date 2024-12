머라이어 캐리, 30년전 캐럴 ‘올 아이 원트’로 또 빌보드 1위

'크리스마스 여왕' 머라이어 캐리가 1994년 발표한 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You)로 올 연말에도 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 1위를 차지했다.



빌보드는 9일(현지시간) 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'가 핫 100 정상에 오르며 통산 15주 1위를 차지했다고 밝혔다.



1994년 11월 발표된 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 올해로 발매 30년이 됐지만, 연말 크리스마스 시즌마다 인기를 구가하고 있다.



특히 스트리밍 업계의 성장으로 2010년 후반부터 연말만 되면 '역주행'이 두드러졌다.



2017년 12월 처음으로 핫100 10위권에 들었고 2018년 12월에는 5위안에 진입했다. 이후 2019년부터 올해까지 6년 연속 크리스마스 시즌에 1위에 오르는 기록을 세웠다.



캐리는 2021년 당시 핫 100 진입에 대해 "이 곡을 썼을 때는 전 세계에 미칠 영향에 대해 전혀 몰랐다"라며 "매년 많은 사람이 나와 함께 이 노래를 즐긴다는 사실에 매우 감사하다"라고 말했다.



이 곡은 캐리가 빌보드 핫 100 1위를 차지한 총 19곡 중 하나다. 캐리는 솔로 가수 중 핫 100위 1위 최다 기록을 갖고 있다.



아울러 캐리는 1990년대, 2000년대, 2010년대, 2020년대에 걸쳐 핫 100 차트에서 1위를 차지한 최초의 가수이기도 하다.



크리스마스 시즌을 맞아 핫 100 차트 10위권에는 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유' 외에도 브렌다 리의 '로킹 어라운드 더 크리스마스 트리'(Rockin' Around the Christmas Tree)와 왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas), 벌 아이브스의 '어 홀리 졸리 크리스마스'(A Holly Jolly Christmas)가 들었다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 소니뮤직 제공]



