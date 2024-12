12월 가장 많이 듣는 노래는?…‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’

매년 12월 국내에서 가장 많이 듣는 노래는 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’(All I Want for Christmas Is You)로 나타났습니다.



국내 음원 플랫폼 멜론이 음악 데이터 분석을 통해 ‘겨울 대표 아티스트’와 ‘윈터송’을 선정했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



겨울 대표 플레이리스트 30곡 선정 결과를 보면, 1위는 모두 1억 4,200만 회 이상 스트리밍된 머라이어 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’가 차지했습니다.



특히 이 노래는 2017년부터 2023년까지 12월에만 일간 차트 30위 안에 144차례 진입한 것으로 집계됐습니다.



2017년 이후 크리스마스 시즌에 멜론 이용자가 가장 많이 들은 음악은 누적 스트리밍은 1억 4,500만여 회를 기록한 아리아나 그란데의 ‘산타 텔 미’(Santa Tell Me)로 나타났습니다.



지난해 12월부터 지난 1월까지 스트리밍 횟수가 전년 대비 154% 증가한 천768만 회, 감상자는 72.4% 늘어난 167만 명에 달했습니다.



특히, 첫눈이 내리는 날 차트 급등 현상이 두드러진 곡은 그룹 엑소의 ‘첫눈’으로, 폭설이 내린 지난달 27일 하루 동안 스트리밍 횟수가 전일 대비 246.8% 증가했습니다.



한편, ‘겨울 대표 아티스트’에는 머라이어 캐리가 1위, 그룹 에스파가 2위를 차지했습니다.



[사진 출처 : 멜론 제공]



